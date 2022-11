Em revogaço de medidas de Bolsonaro no comércio exterior, Lula vai cortar isenções tarifárias de produtos de luxo

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prepara um revogaço de 20 medidas comerciais de Jair Bolsonaro (PL) que, sem embasamento técnico, beneficiaram produtos de luxo com reduções de tarifas de importação. A informação é da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Tal atitude de Lula fundamenta-se em um diagnóstico de sua equipe, que levantou portarias, decretos e resoluções do governo Bolsonaro que privilegiavam importações de determinados produtos que não eram prioritários às necessidades industriais brasileiras, como jet skis, veleiros, videogames e bolas de tênis.

Além disso, o revogaço também revisará medidas antidumping, reduções tarifárias que violam as regras do Mercosul e determinadas portarias que mudaram as regras e critérios de inclusão no ex-tarifário.

