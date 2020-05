Em troca de apoio, Bolsonaro deverá entregar ao centrão o controle de R$ 71,8 bilhões

O valor está previsto no orçamento dos órgãos que o governo Jair Bolsonaro deverá entregar aos indicados pelo bloco partidário como forma de garantir apoio no Congresso e, também, para barrar um eventual processo de impeachment edit

247 - Embora afirme ser um crítico do que costuma chamar de velha política, Jair Bolsonaro está prestes a entregar ao centrão o controle de até R$ 71,8 bilhões, valor previsto no orçamento dos órgãos que o governo deverá entregar aos indicados pelo bloco partidário como forma de garantir apoio no Congresso e para barrar um eventual processo de impeachment. O orçamento que será controlado pelo centrão é maior que o de muitos estados do país, ficando atrás somente dos orçamentos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Nesta semana, o loteamento de cargos junto aos indicados do centrão teve início com as nomeações feitas pelos partidos Republicanos e Progressistas para o Departamento de Obras Contra Secas (Dnocs) e para a Secretaria de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, para os próximos dias o bloco deverá ser agraciado com nomeações para o Departamento de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Nesta semana, Fernando Leão, ex-chefe do Procon em Pernambuco, foi indicado pelo deputado federal Sebastião Oliveira (PL-PE) para comandar Dnocs.

Nesta sexta-feira (8), Oliveira foi alvo de uma operação da Polícia Federal sob a suspeita de irregularidades e desvios em contratos de R$ 190 milhões em obra viárias de requalificação da BR-101, na Região Metropolitana de Recife. No Dnocs, Leão terá sob seu controle um orçamento de cerca de R$ 1,09 bilhão.

