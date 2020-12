Embaixador nos EUA orientou Brasil a não reconhecer vitória de Joe Biden

Ao longo das apurações da eleição presidencial dos EUA, o embaixador Nestor Forster enviou a Brasília (DF) telegramas questionando a legitimidade do pleito. Jair Bolsonaro só foi reconhecer a vitória de Joe Biden com quase 40 dias de atraso edit

247 - Ao longo das apurações da eleição presidencial dos Estados Unidos, o embaixador Nestor Forster enviou a Brasília (DF) telegramas questionando a legitimidade do pleito. Com um atraso de 38 dias, Jair Bolsonaro reconheceu apenas nessa terça-feira (15) a vitória de Joe Biden (Partido Democrata) sobre o atual chefe da Casa Branca, Donald Trump.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, as mensagens enviadas entre 5 e 12 de novembro pelo embaixador, num total de 22 páginas, destacaram comentários e expectativas de aliados de Trump.

Na noite de 6 de novembro, por exemplo, horas antes do anúncio da vitória de Biden, Forster Junior informou a Brasília que "estreitas margens tornam quase certos processos de recontagens e ações judiciais adicionais".

"A campanha do presidente Donald Trump já robustece sua assessoria legal para promover a recontagem nos Estados-chave e ações judiciais relativas a percebidas irregularidades e denúncias de fraude na apuração de votos", comunicou Forster Junior.

No mesmo dia, o embaixador destacou "diversos relatos" de fraudes em Michigan, Pensilvânia, Arizona e Nevada.

Nessa terça-feira, Bolsonaro reconheceu a vitória de Biden. "Saudações ao presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo 'a terra dos livres e o lar dos corajosos'", escreveu ele no Twitter.

"Estarei pronto a trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos", complementou.

