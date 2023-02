Empresa denuncia que relatou ao governo Bolsonaro, em 2019, corrupção em terra ianomâmi

Apoie o 247

247 - Reportagem da CNN Brasil revela que os casos de corrupção na Terra Indígena ianomâmi já eram conhecidos pelo governo de Jair Bolsonaro desde 2019.

De acordo com a reportagem, a Voare, única empresa de tráfego aéreo autorizada a circular em Roraima e atender território no transporte de passageiros e insumos, enviou um ofício ao gabinete da Presidência da República denunciando a situação. No entanto, nada foi feito.

A empresa relatou cobrança de propina, achaque e fraude em licitação do nomeado pelo governo Bolsonaro para cuidar do território ianomâmi.

No ofício, nominal ao ex-presidente, a Voare diz que atuou intensamente para eleger Bolsonaro e o atual governador de Roraima, Antônio Denarium.

A denúncia foi feita em agosto de 2019.

