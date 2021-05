"Encontro entre Lula e FHC foi transcendental", diz Celso Amorim

247 - O ex-ministro Celso Amorim, em entrevista à TV 247 nesta segunda-feira (24), chamou de "transcedental" o encontro entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso (FHC) na semana passada.

Para Amorim, uma eventual retomada de diálogo entre o petista e o tucano torna a candidatura presidencial de Lula mais palatável para a direita brasileira.

"Acho esse encontro absolutamente transcedental. Acho muito importante. Acho que esse encontro tem uma repercussão inclusive internacional porque o Fernando Henrique também é uma pessoa respeitada internacionalmente. Obviamente que o Lula é respeitado e amado, e com isso ele conseguiu uma repercussão mundial muito maior, mas eu fui embaixador do Fernando Henrique e sei que ele é uma pessoa muito respeitada. É uma atenção especial que normaliza a candidatura do Lula, mesmo para a direita", afirmou.

O ex-ministro relatou um episódio ocorrido em fevereiro de 2017, quando morreu a então esposa de Lula, Dona Marisa. Na época, FHC fez uma visita ao petista e, em um "arroubou", Celso Amorim contou ter dito a ambos: "vocês têm que devolver a esperança ao povo brasileiro".

"Em um dia muito triste, muito dramático, em que a Dona Marisa já tinha morrido mas tinha que se aguardar uma morte 'total', uma paralisação total, mas ela já tinha tido morte cerebral. Nesse dia, eu estava no hospital onde estava o presidente Lula. Eu e vários outros amigos e pessoas próximas a ele. E o Fernando Henrique veio visitá-lo, veio até com o José Gregori. E o Lula me puxou para entrar na sala junto com ele. Ficamos só nós quatro praticamente conversando, na realidade eles dois conversando, o Fernando Henrique e o Lula, e de ve em quando eu e o José Gregori fazíamos uma pequenina observação marginal. E houve um momento em que eu disse, porque achava que a conversa entre eles fluia muito bem, e eu tive um arroubo e disse: 'vocês dois têm que devolver a esperança ao povo brasileiro'", contou o ex-ministro.

"De fato eu fico muito contente que isso tenha acontecido. Obviamente, de lá para cá, há muitos comportamentos criticáveis, do meu ponto de vista, mas acho que da parte do ex-presidente Fernando Henrique interessa muito mais ver essa situação [atual] do que ficar olhando o passado. E essa situação é muito importante porque eles são os dois grandes símbolos dentro da política racional, dentro daquilo que eu chamo de discurso racional da política brasileira. O Lula na centro-esquerda e o Fernando Henrique na centro-direita", avaliou Celso Amorim.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.