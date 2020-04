‘Enquanto eu for presidente, não haverá aborto’, diz Bolsonaro

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (23) que enquanto estiver no cargo “não haverá aborto” no Brasil. O Supremo Tribunal Federal analisa a descriminalização do aborto nos casos de grávidas infectadas pelo zika vírus. O julgamento estava previsto para começar nesta sexta-feira (24), mas não há confirmação.

“Enquanto eu for presidente, não haverá aborto”, disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, onde ele recebeu das crianças miniaturas de fetos e, após ouvir mais uma música religiosa contra o aborto, respondeu: “muito bom começar o dia assim”.

