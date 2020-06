Entregue ao centrão, Ministério das Comunicações terá orçamento de R$ 2,3 bi

247 - Nomeado por Jair Bolsonaro para comandar o recém-criado Ministério das Comunicações, o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) entregará nas mãos do centrão, bloco político do qual faze parte no Congresso, um orçamento de R$ 2,3 bilhões. Faria, que é genro do apresentador e dono do SBT, Sílvio Santos, também terá sob sua responsabilidade o comando da verba publicitária institucional do governo federal e a supervisão do leilão de tecnologia 5G no país, ressalta reportagem do jornal O Globo.

A nomeação de um parlamentar do centrão para o novo ministério faz parte da estratégia do governo em conseguir formar uma base parlamentar visando a aprovação de projetos de seu interesse e, também, para barrar um eventual processo de impeachment. Desde que iniciou a movimentação para cooptar o apoio do centrão, Bolsonaro vinha nomeando pessoas indicadas pelo centrão para cargos de segundo e terceiro escalão e a nomeação de Fábio Faria foi o primeiro nome emplacado para o primeiro escalão.

Nesta quinta-feira (11), Bolsonaro negou que a nomeação do parlamentar tenha sido fruto de um acordo om o centrão. “É uma pessoa benquista. Não tem nada. O pessoal tá atacando, centrão. Eu nem lembro qual o partido dele. É um deputado federal. Tem um bom relacionamento com todos. Não teve acordo com ninguém. A aceitação foi excepcional. Uma pessoa que sabe se relacionar. Acho que vai dar conta do recado”, disse.

