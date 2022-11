Equipe de transição depende de aval de Lula para montar grupo de trabalho da Defesa, diz Mercadante

"Como o presidente viajou e teve uma agenda muito pesada, com muita coisa acontecendo, nós vamos esperar, não faz diferença nenhuma”, declarou o ex-ministro edit

247 - Em coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira (17), o ex-ministro Aloizio Mercadante, um dos coordenadores da transição do novo governo Lula (PT) , afirmou que o grupo de trabalho da Defesa ainda não foi montado e não tem nenhum membro indicado pois os coordenadores aguardam o retorno do presidente eleito ao Brasil para discutir a questão. A informação é do portal O Antagonista.

Atualmente, Lula está no Egito para a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 27) e deve voltar no final de semana.

“Do GT de defesa, acho que vamos ter uma excelente composição, mas nós só vamos bater o martelo com o presidente. Como o presidente viajou e teve uma agenda muito pesada, com muita coisa acontecendo, nós vamos esperar, não faz diferença nenhuma”, declarou Mercadante.

O ex-ministro também minimizou sobre uma suposta 'animosidade histórica' entre militares e o PT e afirmou que as questões mais complexas devem ser tratadas apenas a partir da posse: “Pode ter algumas questões institucionais, o lugar das forças armadas, a relação com a Constituição, mas isso não é um papel do grupo de trabalho.”

