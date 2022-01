Escanteado por Bolsonaro, Mourão ainda tem esperanças de repetir chapa de 2018 em 2022

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse nesta segunda-feira (17) que aguarda um convite para uma conversa com Jair Bolsonaro (PL) sobre as eleições de 2022 e uma possível repetição da chapa de 2018.

Vale ressaltar que, em entrevista dada em julho de 2021 para uma rádio da Paraíba, Bolsonaro criticou Mourão, que “por vezes” atrapalha o governo federal. Na mesma ocasião, Bolsonaro ainda afirmou que escolherá seu vice para a chapa presidencial de 2022 com mais cautela, e não “a toque de caixa”, como disse ter feito em 2018, quando Mourão foi escolhido.

Mesmo com as demonstrações de desprezo por parte de Bolsonaro, Mourão, quando questionado sobre 2022 nesta segunda-feira, afirmou: "estou aguardando [o presidente me chamar para conversar]. Vamos aguardar a conversa com o presidente. Quando ele me chamar para conversar a respeito desse assunto, aí a gente define essa manobra”.

Mourão ainda foi perguntado sobre a possibilidade de o presidente escolher o atual ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para compor a chapa presidencial, e disse que o militar “é um excelente nome”.

