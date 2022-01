"Espero que termine esse governo Bolsonaro o quanto antes", diz FHC

Articulador do golpe que levou Bolsonaro ao poder, FHC critica a política externa do governo e diz que estragos ainda podem ser revertidos: "é fácil" edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que articulou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016, abrindo caminho para a eleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2018, agora quer que o atual governo termine "o quanto antes".

A declaração foi dada em uma entrevista ainda inédita à Cebri Revista, publicação trimestral que o think tank de relações internacionais fundado há 23 anos está lançando em fevereiro.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, FHC se refere à política externa de Bolsonaro. De acordo com o tucano, os estragos causados pelo atual governo ainda podem ser revertidos. "Espero que termine esse governo Bolsonaro o quanto antes, antes que o estrago seja muito grande. A volta não é difícil".

O ex-presidente afirmou que o Brasil precisa voltar a dialogar comos países vizinhos para reforçar sua imagem diante das grandes potências. "É fácil voltar porque um país como o Brasil tem um peso específico e colocando seu peso a favor da integração, ou melhor, do diálogo com esses vários países (vizinhos), sua voz será mais forte. Será mais ouvida. Ouvida por quem? Pela Europa, pelos EUA, pelo Japão, pela China, os que realmente têm poder no mundo. Se nós falamos por um conjunto, temos muito mais poder do que falando sozinhos. Eu acho que é uma lógica caipira: 'vamos nos isolar porque é melhor e estamos vivendo entre nós'".

