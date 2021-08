“Essa loucura toda de voto impresso. É medo”, diz Lula sobre Bolsonaro

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou a sua conta no Twitter neste sábado (08) para falar sobre o medo de Bolsonaro com a proximidade das eleições de 2022 ,frente a sua queda de popularidade refletida nas pesquisas e a pressão pelo retorno do voto impresso, que tem provocado uma “briga” entre os Poderes.

Lula disse que Bolsonaro teme um julgamento, pois pode se tornar inelegível se o Supremo Tribunal Federal (STF) acolher a notícia-crime encaminhada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, pelas acusações de fraude que ele fez contra as urnas eletrônicas.

"Bolsonaro desafiou a sociedade. Em algum momento ele será julgado. E é disso que ele tem medo. Essa loucura toda de voto impresso, é medo. Bolsonaro sabe que vai perder e tem medo de ser preso, aí fica nessa bobagem".

PUBLICIDADE

Confira a postagem de Lula sobre o assunto:

Bolsonaro desafiou a sociedade. Em algum momento ele será julgado. E é disso que ele tem medo. Essa loucura toda de voto impresso, é medo. Bolsonaro sabe que vai perder e tem medo de ser preso, aí fica nessa bobagem. PUBLICIDADE August 7, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.