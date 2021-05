"Está descartado o apoio do DEM à candidatura de Doria", diz ACM Neto

Para o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, o governador João Doria (PSDB) agiu de forma "politicamente inábil" ao conduzir a migração do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do DEM para o PSDB edit

247 - Para o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, o governador João Doria (PSDB) agiu de forma "politicamente inábil" ao conduzir a migração do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do DEM para o PSDB. Essa movimentação, segundo ele, deixa Doria "isolado" e sem o apoio do DEM a uma eventual candidatura do tucano para a Presidência em 2022.

"Não vamos comprometer essa relação de amizade histórica dos dois partidos. Mas o que nesse momento está obstruído é o diálogo com o Doria", disse ACM Neto em entrevista ao portal UOL.

Ele acrescentou: “Se você me perguntar: vão deixar de conversar com o PSDB? De maneira alguma. Porém, hoje, está descartado o apoio a uma eventual candidatura de Doria à Presidência da República”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.