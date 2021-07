‘Está na cara que querem fraudar as eleições de 2022’, diz Bolsonaro, que é produto de uma fraude

Eleito apenas porque o ex-presidente Lula foi impedido de concorrer por meio de uma perseguição judicial inédita na história do País, Jair Bolsonaro insiste na tese da fraude eleitoral edit

247 – Jair Bolsonaro, que é presidente apenas porque as eleições de 2018 foram fraudadas a partir da inabilitação do ex-presidente Lula por meio de uma perseguição judicial empreendida por um ex-juiz suspeito, subiu novamente o tom nesta segunda-feira, 26, ao dizer que “está na cara que querem fraudar” as eleições de 2022.

“(A gente) não consegue entender por que os caras são contra uma maneira de você terminar as eleições e ninguém reclamar. Está na cara que querem fraudar. De novo. Geralmente, quem está no poder é que faz artimanhas. Eu estou fazendo justamente o contrário”, disse Bolsonaro, segundo relato da jornalista Vera Rosa, em reportagem do Estado de S. Paulo.

