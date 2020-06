'Está se consolidando", diz Maia sobre criação de frente ampla pela democracia

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou acreditar que uma frente ampla em defesa da democracia está se formando no país. “Acho que esta frente vem se consolidando, nos últimos meses as pessoas têm conversado mais. Pessoas de posições ideológicas distintas tem dialogado mais”, disse Maia durante um debate via internet neste sábado (6), segundo reportagem do jornal O Globo.

“Eu tenho conversado com políticos com quem eu não conversava antes”, completou o presidente da Câmara. O evento contou com as presenças do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-ministro do STF Nelson Jobim, além dos governadores do Ceará e do Maranhão, Camilo Santana (PT), Flávio Dino (PCdoB), respectivamente.

Para FHC, as Forças Armadas devem ser incluídas nas discussões para a criação de uma frente ampla. “As Forças Armadas fazem parte do país. Precisamos incluí-los na conversa. Não podemos dar de barato que eles querem golpe”, disse.

Dino, por sua vez, defendeu a união de todos os setores. “Estou cada dia mais otimista, pois há uma proliferação de ações. Temos uma agenda imediata que é a de saúde e evitar o caos econômico e social do país. Há um terceiro ponto que é o de um eventual impeachment do (presidente Jair) Bolsonaro, esse divide mais”, avaliou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.