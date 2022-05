Estadão diz que terceira via não morreu e sinaliza apoio a Tebet

Apoie o 247

247 - Em editorial, o jornal O Estado de S. Paulo insiste que a chamada "terceira via" não está morta. Esse bloco político não chega a 5% dos votos nas pesquisas de intenção de voto, mas o jornal paulistano opina que "surpresas e reviravoltas" podem mudar o quadro.

Sobre Simone Tebet, pré-candidata do MDB, o editorial sugere que ela é uma melhor alternativa para "unir o País" que o ex-presidente Lula: "não se sabe ainda se a 'cara' do centro democrático será, por exemplo, a da senadora Simone Tebet (MDB), nome que ganhou destaque nos últimos dias. Neste momento, contudo, o mais importante é constatar que forças relevantes da sociedade mantêm as esperanças de encontrar um candidato capaz de 'unir o País', como diz o texto do manifesto de um extenso grupo de empresários e economistas de alto nível em apoio a Simone Tebet. Ou seja, o exato oposto da beligerância rancorosa de Lula e da truculência reacionária de Bolsonaro".

O editorial do Estadão conclui: "este jornal está ao lado dos milhões de brasileiros que gostariam de ver uma candidatura capaz de livrar o País do populismo que nos condena ao atraso, que resgate a confiança dos cidadãos entre si e nas instituições republicanas, que apresente um plano de governo para reduzir nossa brutal desigualdade social, que trace caminhos para a retomada do crescimento econômico e que promova boas políticas públicas nas áreas de saúde, educação e meio ambiente. E que, enfim, não trate a política como um jogo de soma zero".

