"Estamos empenhados na construção de um futuro melhor, com muita democracia", diz Lula

247 - Em Brasília nesta quarta-feira (9) após dias de descanso na Bahia e de compromissos em São Paulo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou mensagem no Twitter falando em construir "um futuro melhor com muita democracia".

"Estamos empenhados na construção de um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras, com muita democracia. Hoje estou em Brasília. Bom dia", escreveu.

Lula tem reuniões nesta quarta-feira com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

O principal assunto do petista com os parlamentares é sobre como ter espaço no Orçamento da União de 2023 para bancar o Bolsa Família de R$ 600. Duas alternativas são avaliadas. Uma é criar uma PEC da transição e a outra uma Medida Provisória que abriria um crédito extraordinário que viabilizaria o aumento no valor pago aos beneficiários, hoje fixado em R$ 400.

O encontro com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, está agendado para às 16h, na sede do Tribunal. A reunião deverá tratar de temas de interesse do governo eleito, como o que envolve o Orçamento Secreto, utilizado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional.

Lula desembarcou em Brasília na noite de terça-feira (8). A viagem é a primeira que ele faz à capital federal desde que venceu o segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro.

