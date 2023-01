"Eu falei que nós voltávamos", diz ex-presidente Dilma no Planalto (vídeo)

Eleitores do Partido dos Trabalhadores deram manifestações de apoio a Dilma Rousseff, vítima de um golpe no Brasil edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) comemorou a volta do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República. "Eu falei que nós voltávamos", disse.

A petista foi vítima de um golpe em 2016, acusada de ter cometido as chamadas "pedaladas fiscais". Naquele ano, Dilma foi inocentada pelo Ministério Público Federal e por técnicos do Senado.

A ex-presidente foi responsável por dois ministérios no governo Lula, quando o petista presidiu o Brasil por dois mandatos consecutivos. Dilma foi ministra-chefe da Casa Civil de 2005 a 2010 e ocupou o cargo de ministra de Minas e Energia, de 2003 a 2005.

A ex-ministra foi secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul e também ocupou o cargo de secretária da Fazenda de Porto Alegre, capital do estado.

Vídeo, Dilma no Planalto: "Eu falei que nós voltávamos". (@evandro_eboli) pic.twitter.com/mQVGFggAM8 — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) January 3, 2023

