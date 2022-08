Evangélica, Marina Silva defende Lula: “esteve no governo por dois mandatos e nunca fechou igrejas”

“Quando alguém mentirosamente diz que, se o presidente Lula ganhar as eleições, ele vai fechar as igrejas, isso é uma forma mentirosa que desabona a própria fé”, diz a ex-ministra edit

247 - A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), criticou a instrumentalização da fé por partidos e candidatos durante o período eleitoral, sobretudo aos candidatos ligados a Jair Bolsonaro.

Segundo Marina, em entrevista ao GGN , o momento é de “manipulação perversa” pela campanha de Bolsonaro, que não favorece nem a fé e nem a política. “Quando alguém mentirosamente diz que, se o presidente Lula ganhar as eleições, ele vai fechar as igrejas, isso é uma forma mentirosa que desabona a própria fé. Lula esteve no governo por dois mandatos, nunca fez isso”, pontuou.

Marina lembrou que foi vítima de ataques e fake news em 2014, quando concorreu à Presidência, por ser uma mulher evangélica que nunca escondeu sua fé.

Ela defende, porém, o Estado laico e considera o fundamentalismo religioso e político muito perigoso. “Não pode ser usado nem por um lado, nem pelo outro, porque fé e política devem estar separados. O Estado é um Estado laico, não deve manipulado por qualquer credo religioso. Isso foi uma contribuição da Reforma Protestante e que uma parte dos evangélicos está se esquecendo disso”, finalizou

