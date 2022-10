Ex-bolsonarista e suplente de Flávio, Paulo Marinho participa de reunião com Lula e declara voto

Apoie o 247

247 - Antigo apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e atual suplente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Senado, o empresário Paulo Marinho participa da reunião promovida pelo ex-presidente Lula (PT) com economistas, intelectuais e outras lideranças da sociedade civil, informa a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

“Vim aqui declarar meu voto. Minha filha, Giulia, quer fazer o mesmo, e meu futuro genro, que está aqui ao meu lado, veio trazer o apoio da família Kennedy”, afirmou o empresário, que em 2018 havia chegado até mesmo a ceder sua casa para que a campanha de Bolsonaro a usasse como QG.

Marinho é pai da cantora Giulia Be, que namora o estadounidense Connor Kennedy (também presente na reunião), sobrinho-neto de John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos.





