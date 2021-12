Ex-juiz parcial Sérgio Moro vira alvo de Bolsonaro

"Mentiroso deslavado", diz Bolsonaro sobre candidatura do ex-juiz parcial Moro, que em seu livro afirmou que Bolsonaro teria comemorado a decisão que soltou o ex-presidente Lula porque isso o beneficiaria politicamente edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Bolsonaro tornou o ex-juiz Sérgio Moro, declarado parcial e suspeito pela suprema corte brasileira, como um inimigo nas urnas em 2022. De acordo com reportagem do jornal O Globo, a candidatura de Moro é considerada uma ameaça por Bolsonaro e seus aliados e pode tirar votos do mandatário nas próximas eleições.

Bolsonaro, inclusive, disse durante a sua live semanal nesta quinta-feira (02), disse que o seu ex-ministro da Justiça “faz campanha na base da mentira”.

“Falta de caráter é o mínimo que posso falar desse cara. Tem o direito de se candidatar e o povo vai saber se merece ou não o voto. Agora, fazer campanha na base da mentira? Aprendeu rápido a velha política, hein, Moro?”, disse Bolsonaro

PUBLICIDADE

A declaração aparece depois que o ex-ministro parcial Sergio Moro lançou seu livro na última terça-feira (30), onde fala sobre a sua participação na Lava Jato, que segundo Dieese, destruiu mais de 3,3 milhões de empregos no Brasil.

Moro foi tema da live durante seis minutos ininterruptos, onde Bolsonaro expôs que seu confronto direto agora é com o seu ex-ministro, e não com o ex-presidente Lula (PT) que lidera as pesquisas de intenção de votos.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE