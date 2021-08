Ex-presidentes do PSDB paulista divulgam carta de apoio a Eduardo Leite nas prévias do partido

247 - Para dois ex-presidentes do PSDB de São Paulo, Pedro Tobias e Antonio Carlos Pannunzio, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem mais condições de "unir o país" que João Doria, governador de São Paulo. Os dois governadores se enfrentarão nas prévias do partido, que decide o candidato para as eleições presidenciais.

Em carta, obtida pelo Valor Econômico, os ex-presidentes tucanos declararam apoio a Leite. "Hoje manifestamos publicamente nosso apoio à candidatura de Eduardo Leite nas prévias do PSDB. Eduardo tem nosso apoio porque vai unir o Brasil. Acreditamos que uma nação unida é uma nação forte. Eduardo Leite é preparado, experiente, conciliador e comunga dos ideais sólidos de todos nós, sociais democratas", diz o texto.

Ontem (29), o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) admitiu a possibilidade de criar uma frente com Leite e com o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio para enfrentar Doria. No entanto, o senador reconhece que o governador de São Paulo é favorito na disputa interna.

Ao Valor, o presidente estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, buscou minimizar o impacto da carta. "É a opinião individual de 2 filiados, que não têm atuado partidariamente há algum tempo", disse.

As prévias do PSDB estão marcadas para 21 de novembro.

