Ex-secretário bolsonarista nomeia genro de Michelle Bolsonaro para cargo no Senado

24 -O senador Jorge Seif (PL-SC) e ex-secretário da Pesca do governo de Jair Bolsonaro, nomeou o genro da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para trabalhar em seu gabinete no Senado.

De acordo com informações do Uol, Igor Matheus Oliveira Modtkowski, namorado da filha mais velha de Michelle, Letícia Firmo, foi nomeado em 6 de março por Seif para ocupar a função de motorista e recebia salário de R$ 3.998,99.

Ainda de acordo com a reportagem, o cabo do Exército, já havia ocupado um cargo no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Bolsonaro.

O gabinete de Seif é um conhecido cabide de emprego do clã Bolsonaro. O senador já havia nomeado o filho mais novo do ex-ocupante do Planalto, Jair Renan.

