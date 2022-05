Exame/Ideia: Lula lidera com 7 pontos de vantagem no segundo turno

No primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto. Bolsonaro, o segundo colocado, tem 32% edit

247 - Se o segundo turno fosse hoje, o ex-presidente Lula teria 46% dos votos, ante 39% de Jair Bolsonaro, segundo pesquisa Exame/Ideia divulgada na noite desta quinta-feira, 19. A distância entre os dois é a menor em um ano. Em abril deste ano, a diferença era de 9 pontos e já chegou a ser de 17 no fim do ano passado.

Contra João Doria, Lula tem 48%, ante 20% do tucano. Já contra Ciro Gomes, o ex-presidente superaria o adversário por 43% a 29%.

No primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto. Bolsonaro, o segundo colocado, tem 32% dos votos, seguido por Ciro Gomes (9%) e João Doria (2%). Os demais candidatos chegam a, no máximo, 1%.

Lula marcava 40% em janeiro deste ano e desde então oscilou dentro da margem de erro. Bolsonaro passou dos 24% que registrava no começo do ano. Ciro Gomes estava com 7% em janeiro.

Nas regiões Norte (50% X 24%), Centro-Oeste (43% X 28%), e no Sul (40% X 34%) Bolsonaro mantém vantagem em relação a Lula, registrada na pesquisa de abril. O petista tem a preferência dos eleitores nos maiores colégios eleitorais: Sudeste (37% X 33%), e no Nordeste (58% X 19%).

Nas classes A e B, Bolsonaro aparece com 41% das intenções de voto, contra 34% de Lula. Nas classes D e E, o petista tem 45%, contra 24% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

O levantamento foi realizado com 1.500 entrevistas por telefone realizadas entre os dias 14 e 19 de maio. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

