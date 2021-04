Executivo da Petrobras demitido por uso de informação privilegiada é alvo do TCU

Cláudio da Costa, gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras demitido na semana passada por uso de informação privilegiada, é alvo do Tribunal de Contas da União edit

247 - Cláudio da Costa, gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras demitido na semana passada por uso de informação privilegiada, é alvo do Tribunal de Contas da União. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Em dezembro, a Federação Única dos Petroleiros alegou suposta improbidade administrativa de Costa em uma decisão sobre o plano de saúde da empresa.

A Petrobras transferiu a carteira de beneficiários do plano de saúde para uma associação independente. Essa mudança traria prejuízo aos servidores e aposentados, segundo a entidade.

O caso tramita em sigilo e é relatado pelo ministro Walton Alencar.

No último dia 29, Costa foi demitido por negociar ações da Petrobras em bolsa poucos dias antes da divulgação das demonstrações financeiras, o que é proibido.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.