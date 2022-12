Exército sugere que troca de comando seja feita após posse de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Em reunião nesta semana, o Alto Comando do Exército concluiu que não deve antecipar a troca do comandante da Força, como foi aventado, e vai esperar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para preparar as formalidades para a passagem do comando.A decisão foi tomada na última quarta-feira (30), durante reunião ordinária do colegiado de 16 generais de Exército, informa a Folha de S.Paulo.

A antecipação da troca nos comandos seria medida inédita e poderia criar problemas na relação com o novo governo que se instala a partir de 1º de janeiro.

O Alto Comando sugeriu seguir a transição como sempre foi feito, deixando para o futuro presidente a responsabilidade de nomear os comandantes.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.