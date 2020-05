Fachin: devemos reagir a ameaças à democracia não apenas com palavras

“A democracia é gênero de primeira necessidade. De modo que é nesta medida que nós precisamos estar atentos e reagir, não apenas com palavras, mas também com comportamentos, a quaisquer tentativas de descontinuidade democrática”, disse o ministro do STF edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin afirmou durante palestra no Congresso “Democracia e Direito Eleitoral” nesta segunda-feira 11 que é preciso defender a democracia com comportamentos, não só com palavras.

“A democracia é gênero de primeira necessidade. De modo que é nesta medida que nós precisamos estar atentos e reagir, não apenas com palavras, mas também com comportamentos, a quaisquer tentativas de descontinuidade democrática”, disse.

No mesmo Congresso, os ministros Luís Roberto Barroso e Rosa Weber, do STF, também defenderam a democracia. As declarações são feitas depois que manifestações em defesa de Jair Bolsonaro pedem o fechamento do STF e do Congresso Nacional.

