Fachin diz não ver problema em divulgar questionamentos de militares sobre processo eleitoral

Presidente do TSE respondeu a questionamentos feitos pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira

247 - O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respondeu ao Ministério da Defesa que não se opõe à divulgação das sugestões e pedidos de esclarecimento feitos pela pasta sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral do país.

Em resposta a manifestação do ministro Paulo Sérgio Nogueira nesta quinta-feira (5)o ministro Fachin diz que não há qualquer objeção do tribunal à sugestão de divulgar “documentos de interesse da Comissão de Transparência das Eleições”.

“Cumprimentando-o, em atenção à sugestão de V. Sa. no sentido de que documentos de interesse da Comissão de Transparência das Eleições sejam divulgados em ação conjunta deste Tribunal e do Ministério da Defesa, noticio que os documentos remetidos pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral podem ser colocados ao pleno conhecimento público, sem que haja qualquer objeção por parte da Corte Eleitoral”, diz Fachin.

Nos últimos oito meses, as Forças Armadas enviaram 88 questionamentos ao TSE sobre supostos riscos e fragilidades que, na visão dos militares, podem expor a vulnerabilidade do processo eleitoral. A maioria das perguntas reproduz o discurso eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e mantido a própria atuação da Corte sob suspeita.

