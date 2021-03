Fachin pede que julgamento da anulação das sentenças de Lula seja colocado em pauta no plenário do STF

O ministro pediu nova manifestação da PGR em até cinco dias. Apresentado o novo parecer, caberá ao presidente do Supremo, Luiz Fux, marcar a data do julgamento edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin pediu nesta segunda-feira (15) que seja colocado na pauta do plenário da Corte o julgamento do recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) que pede a revogação da decisão que anulou as sentenças do ex-presidente Lula na Lava Jato.

Após a apresentação do recurso, o ministro havia dado cinco dias para a manifestação dos advogados.

A defesa de Lula divulgou nota defendendo a manutenção da anulação das condenações.

Fachin deu novamente um prazo de cinco dias para que a PGR faça uma nova manifestação sobre o caso.

Quando a nova manifestação for entregue, caberá ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, pautar o julgamento.

