"Falar em parlamentarismo no Brasil é golpe", diz Haddad

247 - O ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), comentou em entrevista à TV 247 que a proposta de tornar o Brasil em um regime parlamentarista, ou semiparlamentarista, como defende Michel Temer (MDB), é um “golpe”.

“Nosso presidencialismo foi decidido nas urnas”, lembra Haddad. Em 1993, houve um plebiscito para decidir o sistema de governo do país, conforme definido na Constituição de 1988. O presidencialismo, atual forma de governo, saiu vitorioso com 55,4%, contra 24,6% do parlamentarismo.

“Falar em parlamentarismo é golpe mesmo na Constituição. Ocorreram dois plebiscito já no Brasil. Em 1963 e outro em 1993. Tudo o que disser respeito a regime de governo que não passe, no mínimo, por um plebiscito, é um golpe constitucional”, declarou. “Qualquer mudança nesse sentido sem consulta prévia da população, é golpe”.

Segundo ele, o golpe é do Centrão, que “já governa o país” por controlar o Congresso.

