Falas coerentes de quem busca a paz, diz Daniel Cara sobre entrevista de Lula à Times

247 - O professor da USP Daniel Cara, da coordenação geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação disse que o discurso de Lula para a Times sobre a guerra na Ucrânia foi bastante assertivo. Em sua conta no Twitter, Cara também destacou que assim como o Papa Francisco, Lula trouxe falas “de quem busca a Paz”.

“Lula acertou sobre Zelensky na Time tanto quanto o Papa Francisco acertou sobre a OTAN no jornal italiano Corriere della Sera. Falas importantes, honestas e coerentes de quem busca a Paz”.

"Lula acertou sobre Zelensky na Time tanto quanto o Papa Francisco acertou sobre a OTAN no jornal italiano Corriere della Sera. Falas importantes, honestas e coerentes de quem busca a Paz."

Capa da revista Times publicada nesta quinta-feira (4), Lula disse que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, "quis a guerra" com a Rússia e que o ódio contra o líder russo, Vladimir Putin, não "vai resolver nada".

Em sua visão, também há uma "espetacularização" por parte de Zelensky diante do conflito, e que o foco do mandatário ucraniano deveria estar na mesa de negociação e não em palestras pelos Parlamentos do mundo.

