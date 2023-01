"Faltou para Manaus, mas na casa dele tinha", diz Lula sobre cilindro de oxigênio achado no Alvorada

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) criticou a postura de Jair Bolsonaro (PL) de mentir e omitir informações sobre a pandemia de Covid-19, mencionando a descoberta de cilindros de oxigênio no Palácio da Alvorada que podem ter sido usados pelo ex-presidente para se recuperar de possíveis sequelas da doença.

“Nós vamos ser muito duros contra a fábrica de fake news. Esse povo não pode estar subordinado à mentira. Mentira é muito legal quando é contada por um filho da gente querendo negar a nota que ele teve no boletim. Você mentir para ganhar uma eleição, para governar? Você mentir contra uma vacina? Mentir contra uma doença? Um presidente esconder que tomou vacina ou não? Nós chegamos no Palácio do Alvorada e tinha dois tubos de oxigênio, grandes. Se foi ele que utilizou, por que não conta? Qual é o problema? Faltou para Manaus oxigênio, mas na casa dele tinha”, disse Lula em café da manhã com jornalistas em Brasília nesta quinta-feira (12).

O presidente afirmou que foi em nome da transparência que decidiu derrubar os sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro em assuntos sensíveis do ex-governo : “eu não quero passar a ideia de que a gente vai fazer aquele processo de perseguição sistemática contra ninguém. Não quero. Apenas disse ao controlador-geral da União que era preciso que a gente publicasse essas coisas do tal do sigilo. Aquilo que for de interesse dele, da família dele, eu não tenho nenhum interesse de saber, as coisas particulares. Mas aquilo que for de interesse público eu quero saber. Por que decretar sigilo do Pazuello de 100 anos? Qual é a lógica? O cidadão foi ministro da Saúde, se negou a comprar vacina. Nós temos que tornar público por que ele tomou essas atitudes".

"Mas não quero fazer disso o meu mandato. Meu mandato é outro, não é ficar brigando com o Bolsonaro. Meu mandato é brigar contra a fome, a desigualdade, o desemprego”, concluiu Lula.

