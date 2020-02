Feliciano é condecorado por afilhada na Casa de Rui Barbosa

247 - O deputado Pastor Marco Feliciano recebeu nesta terça-feira uma placa com o título de "Amigo da Fundação Casa de Rui Barbosa". A informação é do jornalista Bernando Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo.

A comenda foi entregue pela novelista Letícia Dornelles, que ele mesmo indicou para comandar o órgão federal.

A nomeação foi criticada por intelectuais e servidores da Casa, que acusaram Dornelles de não ter a qualificação necessária para o cargo.

O pastor Feliciano está na linha de frente da ofensiva do bolsonarismo contra intelectuais e artistas que se opõem ao governo.