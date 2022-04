Feriadão: Bolsonaro volta a Brasília após três dias na praia e só tem compromissos à tarde

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) "esticou" o feriado de Páscoa e só embarcou para Brasília na manhã desta segunda-feira, 18, após três dias de descanso em Guarujá, no litoral de São Paulo. O avião presidencial decolou por volta das 8h50 com previsão de pousar na capital federal perto das 10h30. De acordo com a agenda oficial, o chefe do Executivo só tem compromissos oficiais pela tarde. A informação é do portal UOL.

Às 14h30, Bolsonaro se reúne com o chefe de gabinete e subchefe para Assuntos Jurídicos, Pedro Cesar Sousa. Às 16h, a agenda é com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Às 17h, participa de solenidade no Palácio do Planalto para marcar a contratação dos primeiros médicos do programa Médicos pelo Brasil, que substitui o "Mais Médicos", marco da era petista.

