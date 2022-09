Fernando Horta relata dificuldades de Ciro ir ao segundo turno e diz que o pedetista tem 'seguidores com problema em matemática'

"Não sejam linha auxiliar do fascismo", alertou o historiador edit

Apoie o 247

ICL

247 - O historiador Fernando Horta destacou, neste sábado (3), pelo Twitter que, se o presidenciável Ciro Gomes (PDT) dobrar ou triplicar, a sua quantidade de votos, não conseguirá ir para o segundo turno.

"Parem de bobagem. Se Ciro conseguir o milagre de duplicar os seus votos... Passando de 9 (!) para 18%, quem vai para o segundo turno? Bolsonaro. E se Ciro triplicasse seus votos? Passado de 9 para 27! Quem iria para o segundo turno? Bolsonaro. Não sejam linha auxiliar do fascismo", escreveu o estudioso no Twitter. "Tem um monte de seguidor de Ciro com problema em matemática".

Na pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira (1), Ciro Gomes apareceu na terceira posição, com 9% dos votos, mesmo percentual do levantamento Ipespe, divulgado neste sábado (3).

tem um monte de seguidor de Ciro com problema em matemática ... vou ajudar vcs. Vou dar um crescimento estratosférico para o Ciro, tirando votos de TODOS os outros candidatos e não indo para o segundo turno.

lula 43 (-2), bolsonaro 29 (-3), Ciro 27 (+18), Tebet 1 (-4). — Fernando Horta (@FernandoHortaOf) September 3, 2022

imagino também que no sonho encantado cirista seus apoiadores desconheçam que ele NÃO tira votos de bolso e nem de lula. sua única chance era secar a 3a via e conseguir os indecisos. Mas MESMO COM TUDO DANDO CERTO e Ciro virando quase um Mandela da conciliação não tem 2o turno. — Fernando Horta (@FernandoHortaOf) September 3, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.