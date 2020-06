FHC considera "bobagem" Lula não assinar manifesto contra Bolsonaro

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que o seu sucessor no cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, erra ao se recusar a assinar um movimento contra o governo Jair Bolsonaro edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que o seu sucessor no cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, erra ao se recusar a assinar um movimento contra o governo Jair Bolsonaro. Ele concedeu entrevista nesta segunda-feira (8) ao portal UOL, com a participação dos colunistasTales Faria e Thaís Oyama.

FHC classificou como uma "bobagem" a atitude de Lula de não incluir a sua assinatura no movimento Estamos Juntos, por causa do seu apoio e do ex-presidente Michel Temer.

O tucano disse que o líder petista às vezes é intransigente e deveria ser menos radical neste ponto. "Conheci o Lula antes das greves. Uma vez foi lá ao Palácio, ele me atacava muito com 'Fora FHC', essas coisas. Lula era candidato e tinha slogan 'Lulinha paz e amor'. O Lula como pessoa é uma coisa ele como líder às vezes é intransigente. Diz que não assina porque eu e Temer assinamos. Bobagem. Temos que estar juntos, há um risco maior. Mas o Lula pessoalmente não é assim", disse Fernando Henrique.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.