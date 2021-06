FHC diz que Lula, que venceria no primeiro turno, não é alternativa a Bolsonaro

Ex-presidente tucano, que recentemente chegou a declarar voto no seu sucessor, agora diz que “precisamos de gente jovem, que tenha energia” e que “Lula é a repetição de uma fórmula que nós já conhecemos” edit

247 - Pouco depois de ter declarado voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno em 2022, e se encontrado presencialmente com o petista , o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma agora que Lula - que venceria no primeiro turno , segundo as pesquisas - não é alternativa a Bolsonaro.

“Ele é uma pessoa inteligente, intuitiva. Mas, para ser franco, nós precisamos de gente jovem, que tenha energia”, declarou o tucano, em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar na noite deste domingo (27).

"Lula é a repetição de uma fórmula que nós já conhecemos: o estado mais forte com muito apoio à iniciativa privada. Pode ser um caminho de crescimento, mas não é disso que o país precisa. Se eu fosse o Lula, não entraria em uma terceira candidatura", disse ainda FHC.

Críticas a Bolsonaro

Fernando Henrique afirma que falta comando e sensibilidade em Jair Bolsonaro na gestão da pandemia do novo coronavírus.

“Já fui presidente e sou cuidadoso para não jogar a culpa no presidente. O caso do coronavírus, obviamente, é um vírus. Algumas pessoas pegariam de todo jeito. Mas a falta de cuidado parece ser grande. Ele fala e depois pensa. E isso é ruim porque a palavra do presidente tem um valor simbólico muito grande”, disse.

O ex-presidente caracteriza o atraso da vacinação contra a Covid-19 no Brasil como "trapalhada". "Vão acusá-lo de várias responsabilidades, e algumas ele tem. Mas não adianta tapar o sol com a peneira, tem que enfrentar. Sei que é difícil e, por isso, não jogo mais uma pá de cal em cima", complementa.

Com informações da Band

