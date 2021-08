FHC: 'é importante Bolsonaro sentir que não pode tudo'

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse que Jair Bolsonaro precisa ter mais consciência sobre a necessidade de se ter um limite para suas atuações. De acordo com o tucano, "é necessário que o presidente sinta que não pode tudo, embora possa bastante e deve poder, se não não governa, mas ele tem que sentir que tem limite. O limite é a lei. O STF é quem expressa, em última instância, a lei". O relato foi publicado por Veja.

"Qual é a possibilidade de quebrar a regra [democrática] no Brasil? Acho que é baixa. Conheço pouco das Forças Armadas, mas não vejo nas Forças Armadas um risco à ordem. Quando o presidente ou quando o Congresso extrapolam, eles [os juízes do Supremo] têm que ter coragem pra dizer 'aí não dá'", afirmou FHC nesse domingo (22).

Bolsonaro vem criticando o Supremo Tribunal Federal (STF) como uma forma de fazer as pessoas pensarem que as instituições não o deixam governar.

No dia 6 deste mês, Bolsonaro chamou o ministro da Corte Luís Roberto Barroso de "filho da puta" e, no dia 9 de julho, disse que o magistrado é "imbecil" e "idiota".

No dia 5 de agosto, Bolsonaro ameaçou outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ao dizer que "a hora dele vai chegar". O motivo foi a decisão do ministro pela inclusão de Bolsonaro no inquérito fake news por causa dos ataques sem provas à confiabilidade das urnas eletrônicas.

