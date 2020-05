FHC: "quanto mais fraco é o presidente, mais ele nomeia militares"

"O presidente, quanto mais fraco está na opinião pública, mais ele nomeia militares para se sentir seguro", critica o ex-presidente FHC, que apoiou o golpe contra Dilma, permitindo a ascensão do fascismo na política brasileira edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) comparou o governo Jair Bolsonaro com o de Salvador Allende, ex-presidente do Chile que foi deposto por um golpe militar em 1973.

"Quanto mais fraco estava​, mais ele nomeava militares", disse o ex-presidente em entrevista que vai ao ar nesta segunda-feira (25/V) na TV Justiça. "Eu acho que a situação nossa é um pouco assim. O presidente, quanto mais fraco está na opinião pública, mais ele nomeia militares para se sentir seguro", complementou, de acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo .

"Quem perde com isso? São os militares, que pouco a pouco vão entrando [no poder]. E daqui a pouco tem povo contra militar, e nada pior do que isso. Os militares têm que ser ligados ao Estado. E não ao governo".

