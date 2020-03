FHC: se Bolsonaro não se calar estará preparando o seu fim

A declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi uma reação ao pronunciamento de Jair Bolsonaro sobre o coronavírus. "O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar estará preparando o fim", disse edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que , se Jair Bolsonaro não se calar, "estará preparando o fim". "E é melhor o dele que de todo o povo", afirmou. A declaração do tucano foi uma reação ao pronunciamento do ocupante do Planalto feito na noite desta terça-feira (24) e voltou a comparar o Covid-19 a uma "gripezinha" ou a um "resfriadinho".

De acordo com FHC, Bolsonaro "repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia". "O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar estará preparando o fim. E é melhor o dele que de todo o povo. Melhor é que se emende e cale", disse.

No pronunciamento, Bolsonaro disse que "o grupo de risco é o das pessoas acima de 60 anos". "Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos", continuou.