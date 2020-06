FHC sinaliza apoio ao Fora Bolsonaro com crimes “perto do palácio”

247 - Porta-voz dos interesses da oligarquia brasileira, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que era contra o impeachment, muda de posição depois da prisão de Queiroz, que era escondido por Bolsonaro.

Em suas redes sociais neste sábado (20), FHC disse: “Getúlio se matou: investigações chegaram à família. Poder atrai detratores. Calma: apuração e Justiça, sem apedrejar. Mas está feio: crime perto do palácio. Barbas de molho. Se for inevitável, salve-se a República, não os donos do poder. Fatos se julgam na Lei, boatos somem”.

