"Fico imaginando o que dirão os fascistas a partir de agora", diz Marcelo Uchôa sobre defesa do voto impresso por Lupi

247 - O jurista Marcelo Uchôa avaliou que a defesa do voto impresso pelo presidente do PDT, Carlos Lupi, abre espaço para que seus próprios oponentes eleitorais, entre eles os "fascistas de Fortaleza", ganhem mais legitimidade.

"Fico imaginando o que dirão a partir de agora os fascistas que perderam as últimas eleições de Fortaleza pro PDT por 3% dos votos", comentou Uchôa em sua conta no Twitter.

O pior não é o PDT ser a favor do voto impresso, o pior é alegar que sem o voto impresso a fraude impera.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, defendeu em live na noite desta quarta-feira (26) o processo eleitoral brasileiro. Ele pontuou: "O voto eletrônico acabou com a fraude no Brasil... [O voto impresso] é uma boa solução para um problema que não existe".

