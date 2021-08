Filho de líder do governo votou contra voto impresso

O deputado Fernando Coelho Filho, do DEM de Pernambuco, votou contra a proposta para o voto impresso no Brasil. Ele é filho de Fernando Bezerra, líder do governo no Senado edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Ser filho de um dos líderes do governo não quer dizer voto garantido. O deputado Fernando Coelho Filho, do DEM de Pernambuco, votou contra a proposta para o voto impresso no Brasil. Ele é filho de Fernando Bezerra, líder do governo no Senado.

O projeto foi arquivado após conseguir apenas 229 dos 308 votos necessários.

Ontem, mesmo dia da votação, Fernando Bezerra mostrou preocupação com o desfile de blindados na Esplanada, dizendo que “aposta na democracia”.

