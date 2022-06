Filho de Queiroga é acionado na Justiça por tráfico de influência

Apoie o 247

247 - Um grupo de deputados e senadores do PT acionou a Procuradoria Regional da República em João Pessoa pedindo a investigação de Queiroguinha, filho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por tráfico de influências. A coluna da jornalista Mônica Bergamo teve acesso ao documento.

De acordo com os parlamentares, Antônio Cristóvão Neto, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL, usava da influência do pai para barganhar liberação de verbas, além de se apresentar como representante do governo federal em agendas no estado e participar de solenidades com ministros.

"Supostamente, pode estar o representado, Queiroguinha, utilizando do cargo do pai em favor próprio, ao empregar as verbas ministeriais como moeda de troca para apoio político", dizem os deputados e senadores.

O documento é assinado pelos senadores Paulo Rocha (PT-PA), Humberto Costa (PT-PE), Fabiano Contarato (PT-ES), Jaques Wagner (PT-BA), Jean Paul Prates (PT-RN) e Rogério Carvalho (PT-SE), pela senadora Zenaide Maia (Pros-RN) e pelos deputados do PT Alexandre Padilha (SP), Erika Kokay (DF), Henrique Fontana (PR) e Jorge Solla (BA).

