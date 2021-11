Filiação de Moro ao Podemos teve repercussão pífia na rede social, aponta levantamento

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A filiação de Sergio Moro ao Podemos viraram "marolinha" no Twitter, informa Ancelmo Gois, de O Globo, com base em lavantamento do site Social Blade, que monitora as redes sociais.

Moro ganhou 2.522 seguidores entre 8 e 15 de novembro - sua filiação foi no dia 10. O número é bem parecido ao de semanas anteriores.

O ex-juiz já atraiu mais a atenção.

PUBLICIDADE

Em abril de 2020, ao deixar o Ministério da Justiça, depois de uma disputa com Bolsonaro pelo controle da Polícia Federal, ele conseguiu 280 mil seguidores a mais.

O ex-juiz, possível candidato a presidente, só faz sucesso nas páginas da velha imprensa, como a Folha de S. Paulo, e no programa de Pedro Bial.

PUBLICIDADE

A propósito, circula na internet um meme que retrada Bial e Moro como os personagens da Ilha da Fantasia.

Bial e Moro, em montagem que os associa à Ilha da Fantasia (Photo: Reprodução) Reprodução





PUBLICIDADE