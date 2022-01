Flávia Arruda se afasta por 9 dias do governo para tirar férias

Ela é pressionada sobretudo por integrantes do Centrão, que pedem sua demissão por supostamente não honrar acordos de repasses de emendas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Autorizado por Jair Bolsonaro (PL), o afastamento da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, para tratar de “assuntos particulares”, é para que ela fique de férias no período de 13 a 21 de janeiro. O afastamento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14).

A assessoria da ministra informou ao portal Metrópoles que ela tirará férias durante o período após ter adiado a pausa para o descanso por causa das chuvas em Minas Gerais e na Bahia.

Sob pressão

A ministra vem sofrendo desgaste em sua relação com a base governista há alguns meses. Ela é pressionada sobretudo por integrantes do Centrão, como Ciro Nogueira e Arthur Lira, que pedem sua demissão por supostamente não honrar acordos de repasses de emendas.

PUBLICIDADE

De acordo com reportagem do portal UOL., em dezembro de 2021, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) se desentendeu com a ministra pelo telefone ao cobrar a liberação de uma emenda prometida a ele pelo Planalto. O parlamentar teria gritado e agredido verbalmente a ministra, usando expressões machistas, o que motivou inclusive uma nota de repúdio da bancada feminina da Câmara.

Em entrevista na primeira semana do ano, Bolsonaro afirmou que "desconhece" onde a ministra teria errado para que a demissão dela fosse solicitada. "Se, porventura, (ela) estiver errando, como já aconteceu, acontece, eu chamo e converso com ela. Ela não será demitida jamais pela imprensa", disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE