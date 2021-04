Flávio Bolsonaro diz que vídeo que circula como se fosse do incidente é fake

Flávio Bolsonaro sofreu queda de quadriciclo na tarde de sábado no Ceará. Ele não disse o que fazia no estado, que está sob isolamento rígido por conta do coronavírus. edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ),investgado no esquema de rachadinhas, afirmou neste domingo (18) nas redes sociais que deslocou o ombro e vai fazer exames. Ele sofreu um acidente na praia da Taíba, no litoral do Ceará. "Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão", disse.

"O vídeo que está circulando sendo atribuído a mim é Fake, não sou eu! Também é Fake que usei avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo!", afirmou.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a queda de um homem em um quadriciclo na faixa plana de areia, mas o acidente foi em um monte formado por areias conhecido como "Duna do Casarão", segundo um profissional que presta de serviços de passeios na região e acompanhou o acidente.

