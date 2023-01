Flávio Bolsonaro é cotado para liderar bancada do PL no Senado; veja prováveis líderes da oposição e minoria

Apoie o 247

ICL

247 - A oposição ao novo governo Lula (PT), liderada pelo PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, já articula para definir os nomes que liderarão bancadas estratégicas no Senado Federal, informa o portal Metrópoles.

O nome favorito para liderar a bancada do PL na Casa é o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair. O partido conta com 14 senadores, sendo o maior do Senado.

Já como líder da oposição, o PL tem Carlos Portinho (RJ) como nome mais cotado. O senador foi líder do governo Bolsonaro na Casa. A liderança da minoria, até então ocupada por Jean Paul Prates (PT-RN), possivelmente ficará com Wellington Fagundes (PL-MT), favorito ao posto.

Apesar das indefinições para as lideranças, o PL já tem o nome de Rogério Marinho confirmado como candidato à presidência do Senado . Ele disputará com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que busca a reeleição e conta com apoio do presidente Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.