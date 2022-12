Flávio diz a interlocutores que Bolsonaro poderá passar a faixa presidencial a Lula

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse a interlocutores que seu pai, Jair Bolsonaro (PL), está “mais animado” e que pode "até concordar em passar a faixa para Lula”, diz a jornalista Thaís Oyama, em sua coluna no UOL. Segundo a reportagem, o parlamentar teria dito que o pai "começou a se mexer", estimulado pela eleição para a presidência do Senado.

“Bolsonaro está ouvindo de aliados que a chance de conquistar o comando do Senado representa a chance de se ‘vingar’ de Alexandre de Moraes — pedidos de impeachment de ministros do Supremo têm no presidente da Casa o primeiro filtro — e também de "infernizar a vida de Lula’", destaca reportagem. O ex-ministro Rogério Marinho foi escolhido diretamente pelo atual ocupante do Palácio do Planalto para disputar a presidência do Senado.

“A dedicação de Bolsonaro na eleição do dia 2 de fevereiro, portanto, é fundamental para a ambição de Valdemar Costa Neto de fazer o sucessor de Rodrigo Pacheco. Assim como na Câmara, a influência do ex-capitão no Senado extrapola os limites da bancada de seu partido — há senador "bolsonarista" até mesmo na sigla de Pacheco, o PSD. Bolsonaro ensaia sua saída do claustro. E a eleição do dia 2 de fevereiro pode ser uma pista do tamanho com que ele surgirá”, arremata a colunista.

