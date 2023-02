Flávio diz que reunião sobre golpe entre Jair, Silveira e Do Val 'não configura crime'

Apoie o 247

ICL

247 - Após confirmar a realização da reunião entre o senador Marcos do Val com Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira, o senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (2) que a denúncia de Do Val não configura "nenhuma espécie de crime".

Segundo Do Val, no encontro, Jair Bolsonaro tentou envolvê-lo em uma tentativa de golpe para mudar o resultado da eleição.

"Ele [do Val] já havia me relatado o que tinha acontecido, que seria trazido a público, mas numa linha de que essa reunião que aconteceu seria uma tentativa de um parlamentar de demover pessoas que estavam nessa reunião de fazer algo inaceitável, absurdo e ilegal", disse Flávio no plenário do Senado.

"Peço que todos os esclarecimentos sejam feitos, não digo nem abertura de inquérito, porque a situação narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.