Flordelis é hospitalizada após Justiça determinar afastamento do cargo

Metropoles - A deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) foi hospitalizada na noite dessa terça-feira (23/2), horas depois da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de afastá-la do cargo. As informações são do jornal Extra .

Ela foi levada a um hospital em Niterói, sem mais informações sobre o estado de saúde da parlamentar.

Horas antes, os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Rio decidiram pela suspensão do cargo que Flordelis ocupa na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.

A decisão será encaminhada à Câmara dos Deputados no prazo de 24 horas. Cabe à Casa referendar ou não o afastamento das funções parlamentares de Flordelis.

Também nessa terça-feira, o Conselho de Ética da Câmara instaurou procedimento para avaliar a conduta da deputada. O colegiado tem 90 dias para decidir sobre a perda de mandato da deputada.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou a deputada como mandante do assassinato do marido, em junho de 2019. Ela nega e diz ser vítima de uma armação.

